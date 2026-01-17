AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingdeki konuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Sayın Özgür Özel, unuttuğunuz Hatay'ı hatırlamanız güzel." ifadesine paylaşımında yer veren Yayman, şunları kaydetti:

"Zararın neresinden dönerseniz kardır. Fakat depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı. Depremin üzerinden üç yıl geçti. Hatay'a uzun zaman sonra ilk defa geliyorsunuz. Siz parti içi çekişmelerle, şaibelerle, yolsuzluk iddialarıyla ve kendi gündemlerinizle meşgulken; AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk günden itibaren Hatay'daydı, sahadaydı, milletimizin yanındaydı. CHP'li belediyeler Hatay için verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadı. Bir cami de yapmadınız. Bir kreş yapmadınız. Bir ev de, bir sağlık ocağı da. Sayın Özel elinizden tutan mı vardı? Sizi engelleyen kimdi? Hatay enkaz altındayken de yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ortada yoktunuz. Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmediniz. Bugün edilen sözler, geç kalmış ve inandırıcılığını yitirmiş talihsiz cümlelerdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, planlı, kararlı ve sabırlı bir şekilde çalışarak, deprem bölgesini ayağa kaldırdığını belirten Yayman, Hatay'ın azimle ve inançla, küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden dirildiğini ifade etti.

Hatay'ın asla unutulmadığını vurgulayan Yayman, "Sayın Özel, deprem üzerinden dahi dezenformasyon yapıyorsunuz. Hatay'ı kimin unuttuğunu bu şehir çok iyi biliyor. Ulu Cami çok iyi biliyor." yorumunu yaptı.