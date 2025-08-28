AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Bartın'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Ak Parti'li belediyelerin bugüne kadar hizmetin, güvenin, vizyonun ve gönül belediyeciliğinin temsilcisi olduğunu söyledi.

Demir, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede bir gözyaşı görse onu silmeyi, nerede bir feryat olsa onu dindirmeyi kendine vazife edinen bir lider olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın her tarafındaki mazlumların, masumların ve mağdurların umudu olduğunu belirten Demir, mazlumların yanında oldukları için güçlü, haklının yanında durdukları için büyük olduklarını kaydetti.

Demir, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç olduğunu dile getirerek, "Bugün eğer ülkemiz uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç ise bugün eğer ülkemiz küresel bir aktör ise sözü dinlenen, herhangi bir olayda ne yapacağı veya nasıl bir karar alacağı konusunda sözünün kıymeti olan bir aktörse bunun tek yolu Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşundandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki tüm bu mazlumların yanında olma anlayışındadır." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın refahı için gece gündüz demeden çalışan yerel yönetim anlayışını sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te başlattığı hizmet, vizyon ve marka şehir belediyeciliği anlayışının kentlere çağ atlattığını aktaran Demir, bu anlamda insanların refahı ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Demir, milletle aynı duyguyu hissedip, onların ihtiyaçlarını önceliklendirdiklerini belirterek, vatandaşların refahı ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışan bir yerel yönetim anlayışını sürdürdüklerini söyledi.

Kendilerinin makam mevki için belediyecilik yapmadıklarını vurgulayan Demir, "Bizim anlayışımızda masa belediyeciliği yoktur, saha belediyeciliği vardır, insan belediyeciliği vardır. Bizim çalışma prensiplerimizde algı belediyeciliği, reklam belediyeciliği, milleti aldatma belediyeciliği yoktur. Bizim belediyecilik temelimizde hakikat belediyeciliği vardır. AK Parti'li belediyeler bugüne kadar hizmetin, güvenin, vizyonun ve gönül belediyeciliğinin temsilcisi olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde, kendileri tarafından yönetildiği dönemlerde problem yaşanmadığını dile getirerek, 2019'dan bu yana ortaya rüşvetlerin ve yolsuzlukların çıktığını bildirdi.

Demir, şöyle konuştu:

"Bizim belediyecilik anlayışımızla CHP'nin belediyecilik anlayışı arasında en ufak bir bağlantı bulamazsınız. Biz hizmet belediyeciliği yaparız, bizim hizmet belediyecilik anlayışımızla onları mukayese etmek mümkün değil. Biz hizmet belediyeciliği yaparız. Onlar hezimet belediyeciliği yaparlar, biz eser belediyeciliği yaparız, onlar hasar belediyeciliği yaparlar. Bizim İstanbul'da 25 yıl boyunca yaptığımız bütün çalışmalar, bizim İstanbul'da ve kaybettiğimiz yerlerde yaptığımız bütün çalışmaların hepsi yerle yeksan oldu. Metro çalışmaları münasebetiyle açtığımız tüneller hafriyatlarla doldu. Belediye olarak aldığımız bu görevleri millete hizmetin aracısı ve inancımız gereğince de ibadet aşkıyla yapıyoruz."

Programa AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, ilçe, belde belediye başkanları ile partililer katıldı.