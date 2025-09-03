AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: 'Eser üretmek bizim işimiz, hezimet CHP'nin işi'

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Hizmet bizim işimiz, eser üretmek bizim işimiz. Hezimet CHP'nin işi, hasar CHP'nin işi, siyasete gölge düşürmek CHP'nin işi" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partililer ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından Demir, AK Parti'ye katılan il meclis üyelerine rozetlerini taktı.

Türkiye'ye çağ atlattıklarını dile getiren Demir, "Dönüp baktığımızda 25 yıla sığdırılamayacak, eski Türkiye'nin yüzyıllar boyu yapamadığı hizmetleri, koyamadığı eserleri biz 25 yıla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduk. Olağanüstü gayret, vizyonel bakış ve bu ülkeye olan sevdamızla, hiçbir ülkede mukayese edilemeyecek inanılmaz işler yaptık. Türkiye'mize çağ atlattık. Eksi Türkiye'ye bakın. Biz Diyarbakır veya Kahramanmaraş'tan üniversiteye giderken bir valizimizi alırdık. Nereye gideceğimizi bilmediğimiz, nerede kalacağımızı ve kimden nasıl destek alacağımızı bilmediğimiz dünyalara giderdik. Biz İstanbul'a okumaya öyle gittik. Adeta gurbete gider gibi okumalara gittik. Şu anda üniversite öğrenci öğrencileri sayısı ile bizim dönemimizdeki öğrenci sayısında 30 kat fark var. Şimdi üniversite öğrencilerimizin müracaatlarının yüzde 98'inin karşılandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bir Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde yaşıyoruz. Üniversite öğrencilerinin müracaat edenlere ayda 3 bin lira verildiği bir ülkede yaşıyoruz. Ocak ayında öğrencilerimizin beklentilerini de göz önünde bulundurarak artacak bir burstan bahsediyorum. Burs alamayan veya şartları müsait olmayan öğrencilerimize de aynı şekilde burs miktarı kadar kredi veriliyor" diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Demir, "Yani bu milleti bu millete hizmetin en büyük düzeyini biz yapıyoruz. Buna muhaliflerimiz de katılıyorlar. Buna bize asla oy vermeyecekler de katılıyorlar. Şimdi bu yaptığımız çalışmalarda bizim özellikle üzerinde durduğumuz bir konu daha var. Hizmet bizim işimiz, eser üretmek bizim işimiz. Hezimet CHP'nin işi, hasar CHP'nin işi, siyasete gölge düşürmek CHP'nin işi. Şimdi biz bu hizmetleri yaparken bir şey daha yapıyoruz. Milletimizle bütünleşiyoruz arkadaşlar. Biz ne iş yaparsak yapalım eğer bu milletle gönül ilişkimizi kurmazsak gönül ve muhabbet ilişkilerimizi derinleştirmezsek olmaz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL