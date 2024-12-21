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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'İktidarımız 2028, 2033 ve 2038 yıllarında da sürecek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'İktidarımız 2028, 2033 ve 2038 yıllarında da sürecek'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, düzenlenen kongrede partilerinin iktidarının uzun yıllar süreceğini belirtti. Dağ, 22 yıllık iktidar süreçlerini gözden geçirirken, gelecekteki planlarından da bahsetti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır." dedi.

Dağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Dağ, dünya siyasetinde 23 yıllık bir partinin 22 yıl iktidar olma sürecinin görülemeyeceğini belirtti.

Kongre sürecinde 22 yılı gözden geçirdiklerini, önlerindeki 10-20 yılların planını yaptıklarını anlatan Dağ, iktidarları sürecinde birçok badireler atlatmalarına rağmen hiç yılmadıklarını, yorulmadıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasında OSB'lerle ilgili verdiği rakamlara dikkati çeken Dağ, "Rakamlarda en dikkat edeceğimiz husus Cumhuriyet tarihi boyunca 2002'ye kadar yapılanla 2002'den 2023'e kadar yapılanlara baktığımızda her birinde en az 5 kat artış var. OSB sayılarında, istihdam sayılarında 5 kat artış var." diye konuştu.

Dağ, bugüne kadar milletle birlikte yürüdüklerini ve yürümeye de devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır. Bu da böyle bilinedir. Milletle yürümek bu, yılmamak bu, yıkılmamak bu. Dolayısıyla çok şükür bugüne kadar rabbimizin yardımıyla, milletimizin desteğiyle, duasıyla hep güzel şeyler yapmaya devam ettik. Bundan sonra da çok güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Politika
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