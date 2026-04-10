AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan ESKİ'nin fiyat tarifelerine ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, ESKİ Genel Kurulu'nda tespit ettikleri tarifelerdeki farkların ardından önemli açıklamalar yaptı. Başkan Ayşe Ünlüce'nin açıklamalarını eleştirerek, sürecin ciddiyetini vurguladı ve haksız alınan bedellerin iadesi için takipçilerinin olacağını belirtti.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu olarak yürüttükleri teknik incelemelerde, genel kurulda onaylanan tarifeler ile vatandaşa yansıtılan rakamlar arasında ortalama yüzde 48,5 oranında fark tespit ettiklerini ifade etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin "sehven hata olmuş, iade ederiz" yönündeki açıklamasının iddiaları doğruladığını savunan Albayrak, konunun "sehven" ifadesiyle geçiştirilemeyecek kadar ciddi olduğunu kaydetti.

Meclis iradesinin devre dışı bırakıldığını ileri süren Albayrak, "Komisyon raporlarında fiyatların değiştirildiği sayfalarda paraf sayılarının azalması ve imza düzeninin bozulması, sürecin vehametini açıkça göstermektedir. Evrak üzerindeki bu müdahalelerin açıklığa kavuşturulması ve sorumluların hesap vermesi için gerekli tüm adımlar atılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, AK Parti'nin Eskişehirlilerin yanında olduklarını kaydederek, "Eskişehirli hemşehrilerimiz adına haksız yere alınan bedellerin son kuruşuna kadar iade edilmesi ve sorumluların tespit edilmesi sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
