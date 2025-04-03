AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Boykot Açıklaması

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, muhafeletin boykot çağrısıyla ilgili olarak, "Yerli işletmelere karşı başlatılan bu husumet kampanyası, ülkemizin istikrar programına yönelik bir sabotaj girişimidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yerli ve milli ürünlerin boykot edilmesi yönünde çağrı yapmıştı. Başkan Özel'in çağrısı yurt genelinde karşılık bulmazken, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Boykota inat yerel esnafın yanında olduklarını vurgulayan Başkan Albayrak, 2 Nisan'da bol bol alışveriş yaptıklarını belirtti.

"Bazılara inat bol bol alışverişimizi yaptık"

Başkan Albayrak, yapmış olduğu açıklamada, "Bugün, boykot kampanyasına karşı bilhassa yerel esnafımızın yanında olmak ve esnafımıza daha çok destek vermek için rutin alışverişlerimize devam ettik. Hatta bazılara inat bol bol alışverişimizi yaptık. Yerli işletmelere karşı başlatılan bu husumet kampanyası, ülkemizin istikrar programına yönelik bir sabotaj girişimidir. Ülkemizi, milletimizi yalnız bırakmıyoruz. Devletimizin de milletimizin de her daim olduğu gibi yanındayız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR