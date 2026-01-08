AK Parti, En Düşük Emekli Aylığını Yükseltmeye İlişkin Kanun Teklifini TBMM'ye Sunacak
AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Teklif, asgari ücret işveren desteğinin de artırılmasını kapsıyor.
Ak Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığı'na sunacak.
Ak Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Teklif, yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Söz konusu teklifte ayrıca, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika