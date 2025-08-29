AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: 'Her Zaman Sahadayız'

Sadece seçimden seçime çalışan bir siyasi kadro olmadıklarını dile getiren AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Biz her zaman sahadayız. Gücümüz yettiğince her yere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Cuma namazının ardından Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Yıldırım, sorun ve taleplerini dinledikten sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Her zamana sahada olduklarını vurgulayan Başkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığını ancak bu şekilde yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Çok önemli sorunlar olmamakla beraber TOKİ'den kalan eksiklikler var. Onlarla ilgili şikayet ve sorunları not alıyoruz gerekli yerlere ileteceğiz. Bizim takip etmemiz ve yapmamız gereken şeyleri gerekli yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Elbette çok büyük mesafeler kat edildi. Şehrimizde 39 bin TOKİ konutu yapıldı. Bunların 33 bine yakını teslim edildi. Onlar da yakın zamanda teslim edilecek. Buradaki konutlarda ilk yapılan konutlardandır. Bu konutlarda o zamanlardan kalan ya da sonradan oluşan bazı sorunlar var. Muhtarımız sorunları yakın olarak takip ediyor bizlere hatırlatıyor bizlerde gerekli yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız ufak tefek problemlere yoğunlaşmasın ve problemi olmasın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

"Sadece seçimden seçime çalışan bir siyasi kadro değiliz"

Başkan Yıldırım, "Şu anda 29 Ağustos yaz sıcağındayız. Biz sadece seçimden seçime çalışan bir siyasi kadro değiliz. Biz her zaman sahadayız. Gücümüz yettiğince her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu belirli aralıklarla yapan bir ekip de değiliz. Her zaman için olmazsa olmazımızdır. Bulunduğumuz siyasi kadrolar bunu gerektiriyor. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığını ancak bu şekilde yapabiliriz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ