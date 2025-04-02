AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' eleştirilerine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı.

ÖZEL: BOYKOTU GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM

Özel boykot çağrısında, "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." ifadelerini kullandı.

"EVET BİZ DE BOYKOT DEDİK"

CHP'nin destek verdiği boykot çağrısına hükümetten çok sayıda eleştiri gelirken AK Partili Mahir Ünal, " Ak Parti'de boykot çağrısı yaptı" diyenlere yanıt verdi. Ünay X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz "Bizi yalnız bıraktınız" dediğiniz ülkelere yaslanarak Anadolu'ya parmak sallarken, Anadolu'ya yaslanıp efendilerinize "Dünya beşten büyüktür" diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayamazsınız. Evet biz de "Boykot" dedik. Biz de "Boykot"u bir yaptırım olarak kullandık fakat halka karşı değil. Çocuk katili İsrail'e, Emperyalistlere, halkımızın kazancına göz diken fırsatçılara karşı kullandık. Her şey milletin gözü önünde oluyor. Bu millet ariftir. Utanmazın, rezilin kim olduğunu iyi bilir."