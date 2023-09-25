AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Mehmet Ali Saatçi atandı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Bulanık İlçe Başkanlığına atanan Mehmet Ali Saatçi, görevine başladı.

Saatçi, kendisine tevdi edilen görevin sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti.

Bu sorumluluğun üstesinden gelmek için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Saatçi, "Bulanık'ta birleşme, bütünleşme ve büyüme adına üzerimize düşen bütün çalışmaları sergileyeceğiz. Tek hedefimiz memleketimiz için projeler üreterek, milletimize hizmet etmektir. Birlik ve beraberlik içinde Bulanık'ın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz. Partimizin kapısı halkımıza her daim açık olacaktır. Teşkilatımızla bu yükü omuzlarımızda hissederek heyecanla görevimize devam edeceğiz." diye konuştu.