AK Partili Cihangir Sağır'dan, Buca Belediye Başkanı Duman'a tepki

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve çıktığı sırada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışında tatilde olmasına tepki gösterdi.

Sağır, yazılı açıklamasında, grev nedeniyle belediye hizmetlerinin aksadığını öne sürerek, bu durumda belediye başkanı Duman'ın yurt dışında tatil yapmasını siyasi bir skandal, yönetsel bir iflas olduğunu belirtti.

Belediye başkanlığının ciddiye alınmadığını, şehrin umursanmadığını savunan Sağır, şunları kaydetti:

"İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Hizmet bekleyen vatandaşa sırt dönülür mü? CHP'li belediyecilik tam olarak budur. Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var. Burada mesele özel hayat değildir. Burada mesele makamını terk eden bir belediye başkanıdır. Burada mesele krizden kaçan bir yönetim anlayışıdır. Bir belediye başkanı grev sürerken yurt dışına çıkıyorsa, o başkan ya durumun ciddiyetini kavrayacak kapasitede değildir ya da bu şehri yönetme iradesini çoktan kaybetmiştir. "