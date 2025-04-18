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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Yeni Müdürlere Başarı Diledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Yeni Müdürlere Başarı Diledi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni atanan müdürlerle bir araya gelerek onlara başarı dileklerini iletti ve kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte kentte yeni görevlerine atanan müdürlere başarı dileklerini iletti.

Yıldırım, öncelikle Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atanan Hamdi İğdeci'yi makamında ziyaret ederek, "Müdürümüze görevinde üstün başarılar diliyorum" dedi. Ardından, Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Serdal Şimşek'i ziyaret eden Yıldırım ve ekibi, Şimşek'e yeni görevinde destek mesajlarını ilettiler. Yıldırım, her iki kurum ziyaretinde de iş birliğinin önemine vurgu yaparak, kurumlar arasındaki dayanışmanın Bilecik'in gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Ziyaretlerin ardından kurum temsilcileriyle yapılan görüşmelerde bölgesel kalkınma ve eğitime dair önemli konular ele alındı. Başkan Yıldırım, yapılan ziyaretlerin kentteki kurumlar arası koordinasyonu güçlendireceğini belirtti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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