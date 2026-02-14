Haberler

AK Parti'li Erdem'den CHP'li meclis üyelerine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP'li üyelerin bazı yatırımlara ret oyu vermesi nedeniyle eleştirilerde bulundu. Erdem, muhalefetin hizmete karşı takındığı tutumu eleştirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yatırımlara devam edeceğini vurguladı.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde "bazı yatırımlar için ret oyu verdikleri" gerekçesiyle CHP'li üyelere tepki gösterdi.

Erdem yaptığı yazılı açıklamada, 12 Şubat'taki meclis toplantısında CHP'li üyelerin hizmet ve yatırım karşısındaki engelleyici tutum sergilediğini savundu.

Toplam 1,5 milyar lira değerindeki yatırıma CHP'li üyelerin ret oyu verdiğini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Muhalefet anlayışını hizmete körü körüne karşı çıkmakla sınırlayan bu yaklaşım, ne yazık ki bizleri şaşırtmamıştır. Kendi belediyelerinde emekçinin hakkını ve maaşını dahi ödemekte zorlanan, bütçelerini yüz milyonlarca lira borca sürükleyip bunun hesabını veremeyenlerin, tek bir somut icraat ortaya koyamadıkları yetmezmiş gibi büyükşehir belediyemizin yatırımlarına engel olmaya çalışmaları ibret vericidir. Öyle ki bu anlayış ilimizin dört bir yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için dahi karar almaktan kaçınarak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini engelleyecek noktaya kadar varmıştır."

Tüm bu engellemelere rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın için gereken her yatırımı hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğini aktaran Erdem, hiçbir mazeretin hizmetin önüne geçemeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Politika
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor

Ev satışında yeni dönem! Uygulama yarın 81 ilde başlıyor
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi