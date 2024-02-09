Üye Girişi
Haberler

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nun yapmadığı projeyi yeniden vadetti

Güncelleme:

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daha önce vadettiği ancak yapmadığı projeyi yeniden vadettiğini ifade etti. Savaş, Çerçioğlu'nun 2014 yılında da aynı projeyi söylediğini belirtti.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daha önce vadettiği ancak yapmadığı projeyi yeniden vadettiğini ifade etti.

AK Parti Aydın İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, aynı zamanda CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı da olan Özlem Çerçioğlu'nun Efeler ilçesindeki Dörtyol Kavşağı'na ilişkin açıkladığı projeyi 2014 yılında da söylediğini belirtti.

Savaş, "Seçim zamanı proje açıklayıp seçim bitince unutan, herkesi de kendisi gibi unuttu sanan mevcut başkan battı çıktı projesini zaten 2014 yılında seçim vaadi olarak açıklamıştı. Hayal ve algı siyasetinin tükendiğini, hemşehrilerimin yalana tahammülünün kalmadığını yeniden hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu'nun 15 yıldır belediye başkanı olduğunu anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

"Bu 15 yılda ne oldu? Trafik çilesi çekilmez, yollar çukurlardan geçilmez oldu. Su faturalarında bu şehir her yıl kendi rekorunu kırdı. Her yağmurda yollar göle dönüştü. Depreme hazırlanılması gerekirken fay hatları üstüne çok katlı binalar yapıldı. Arıtma tesisi yerine fosseptik çukurları açıldı. Sokaklarımız başıboş hayvanlarla doldu. Yatırımcı küstürüldü."

Kaynak: AA / Politika

Özlem Çerçioğlu Mustafa Savaş AK Parti Yerel yönetim Ulaşım Çevre Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor neden yok? 9 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title