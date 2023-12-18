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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan memur, emekli ve asgari ücret zammı mesajı: Alım gücü artacak

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Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur, emekli ve asgari ücret zammıyla milyonların alım gücünün artırılacağını söyledi. Akbaşoğlu, "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini ifade eden Akbaşoğlu, alım gücünün artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla bütçe imkanları zorlanarak her türlü çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." diye konuştu.

Orta Vadeli Programla enflasyonun "tek rakama" indirilmesi için çalışıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, petrol ve doğal gaz alanlarındaki adımların hızlandırıldığını, bunların bütçeye olumlu yansımalarının hissedileceğini dile getirdi.

"MİLLİ GELİRİ ÇOK DAHA YUKARLARA ÇIKARACAĞIZ"

Muhammet Emin Akbaşoğlu, doğal gaz ve petroldeki yerlilik oranının artırılmasının cari açığın azaltılmasını sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Oradan elde edeceğimiz gelirlerle Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. İlk önce deprem bölgesindeki 11 ilimizde evlenecek çiftlerimize 150 bin lira, 2 yıl ödemesiz, 4 yıl faizsiz ödenecek şekilde evlilik kredisi verilecek. Gelirler bu fonda birikip bütün Türkiye'de, 81 ilde bu imkanı ortaya koyacağız. 2024'den itibaren 2028'e kadar seçim vaatlerimizi bir bir yerine getireceğimiz gibi kişi başına milli geliri çok daha yukarılara çıkarma hedefimiz uygulamadadır. Enflasyonun düştüğü, üretimle beraber yatırımların ve istihdamla ihracatın arttığı, cari fazlaya dayalı büyüme modelinin ete kemiğe büründüğü, hedeflerin bir bir gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın refah düzeyinin artırıldığı Türkiye'yi beraber yaşayacağız."

Mecliste yeni yılda da toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin gündeme geleceğini anlatan Akbaşoğlu, bu konuda çok sayıda çalışmanın söz konusu olacağını söyledi.

YENİ ANAYASA MESAJI

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yeni anayasa konusunda da, "2024 aynı zamanda yeni anayasanın görüşüleceği, konuşulacağı atmosferi de beraberinde getirecek. 1982 anayasası defalarca değişikliğe uğradı, bir yamalı bohçaya döndü. 1982 anayasası darbenin bir ürünü. Biz önümüzdeki dönemde temsiliyetin yüksek oranda olduğu TBMM'de bütün parti gruplarıyla bir araya gelmek suretiyle sivil, özgürlükçü, demokratik, tutarlı, bütünlüklü, çoğulcu anayasayı, sivil iradeyle, kendimiz başlayıp kendimiz bitirecek şekilde, milletin temsilcileri olarak gündemimize almak ve topluma karşı verdiğimiz sözleri bütün partiler olarak yerine getirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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Yorumlar (3)

ahmey bulut:

Evet şubatta alım gücümüz artıcak martta düşücek gelen zamlarla birlikte.1 ay herkesin refah seviyesi artıcak haklısın

Yanıtla013
ERKAN :

hep söylüyorsunuz da bi değişen yok devlet her şeye yüzde 58 zam yaptı siz asgariye tavan zam 50 düşünüyorsunuz

Yanıtla09
Muhalif:

Alım gücü artması için 1.500 dolara çıkarman lazım amerika gibi

Yanıtla03
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