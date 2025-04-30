Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika