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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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