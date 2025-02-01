Aile Bakanı Özdemir, Evlenecek Gençler İçin Destek Projesini Tanıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Sivas'ta, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Eğitim programında, programdan istifade edecek gençlerle bir araya geldi. Özdemir, krediye başvuranların sayısının 43 bin 921'e ulaştığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Sivas'ta Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Eğitim programına katılarak, programa başvuran yeni evlenecek çiftlere seslendi. Bakanlık olarak evlenecek çiftleri desteklediklerini belirten Özdemir, "Türkiye'mizin Şırnak'ta çıkan yer altı zenginliklerini gençlerimizin geleceğine yönelik yatırımlara dönüştürdük. Gençlerimizin hayallerini bir nebze olsun desteklemek amacıyla bu desteği hayata geçirdik. Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil. Aynı zamanda bir hayat otaklığı, sorumlulukların paylaşılması, hem iyi günümüzde hem kötü günümüzde dayanışmayı göstermeliyiz. İletişimimizi kuvvetlendirmeliyiz. Aile destek fonumuzla sadece maddi destek sağlamayıp evlilik öncesi eğitim programlarımızı da genişleterek attığınız bu güzel adımda sizlere destek olmayı amaçladık" dedi.

43 bin 921 başvuru yapıldı

Özdemir programa bugün itibariye 43 bin 921 başvurduğunu belirterek, "13 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle aile ve gençlik fonumuzu 81 ile yaydık. Sizler de Sivas'ta bu fondan faydalanacak ilk gençlerimizsiniz. Bu güne kadar 12 bin 958 gencimize evlilik öncesi eğitim programlarımızı sunduk. Müjdemizi duyurduktan sonra ülke geneli başvuru sayımız 43 bin 921 ve her dakika güncelleniyor. Sivas'ta başvuru sayımız 212 oldu. Bizde genç çiftlerimize 48 ay vadeli iki ay ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi sunacağız" dedi.

Bakandan evlenecek çiftlere nasihatler

Özdemir, programdan yaralanan yeni evlenecek çiftlere nasihatlerde bulunarak şunları söyledi: "Evlilik yolculuğu sevgi, saygı ve dayanışma ile güzelleşir. Karşınıza çıkacak her deneyimde birbirinize destek olmanızı, birbirinizi güçlendirmenizi önemsiyoruz. Evlilik sadece güzel anlarınızı değil, aynı zamanda zorlukları da paylaşmayı gerektirir. Bu süreçte birbirinizi anlamak, otak kararla almak, birlikte çözüm üretme kapasitenizi geliştirmenizde oldukça kıymetli. Bu yolculuğunuzda sizleri desteklemeye devam edeceğiz." - SİVAS