Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadelede 3 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik güvenlik güçleri tarafından yapılan 'huzur uygulamasında' ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 3 şahsa 43 bin 230 TL para cezası kesilip ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Afyonkarahisar'da 69 ekip ve 280 personel katılımıyla düzensiz göç ile mücadeleye yönelik 'huzur uygulaması' yapıldı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulama çerçevesinde 744 kişi ve 70 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat kontrolleri yapıldı. Denetimde 129 terkedilmiş bina, umuma açık otel pansiyon gibi işyerleri, otobüs terminali kontrol edildi. Yapılan denetimde çalışma, oturma izni ve vize ihlalinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınmış ayrıca resmi makamlarca verilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçerli belgesi bulunmayan ve Türkiye ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahsa 43 bin 230 TL para cezası kesildi. Şahıslar ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR