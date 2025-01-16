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Adıyaman'a Yeni Spor Yatırımları İçin Görüşme

Adıyaman'a Yeni Spor Yatırımları İçin Görüşme
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak ile Adıyaman'da yapılacak yeni spor yatırımları hakkında görüştü. 15 bin kapasiteli stadyum, olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezleri gibi projeler değerlendirildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak'ı makamında ziyaret ederek Adıyaman'a yapılacak spor yatırımlarını değerlendirdi.

Bakan Osman Bak ile bir araya gelen Milletvekili Şan, 15 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum, olimpik yüzme havuzu ve TOKİ konutlarının olduğu bölgelere gençlik merkezlerinin yapılması ile ilgili görüştü.

Yapılan görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Şan, "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile olan görüşmemiz sonucunda Adıyaman'ımıza yapılacak olan yeni yatırımlar ve devam eden projelerin en kısa zamanda tamamlanma noktasında mutabakata vardık. Buna göre Bakanımız'dan 15 bin seyirci kapasiteli şehir stadyumu, İndere Afet Konutları'nın bulunduğu bölgeye 1 adet gençlik merkezi, 1 adet spor salonu ve 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Örenli Afet Konutları'nın bulunduğu bölgeye ise 1 adet gençlik merkezi, 1 adet spor salonu ve 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, Altınşehir Mahallesi Üniversite Caddesi'nde spor salonu, Kahta Salkımbağ (Alüt) Afet Konutlarının bulunduğu bölgeye 1 adet gençlik merkezi, 1 adet 500 seyircili spor salonu, Gölbaşı Afet Konutları'nın bulunduğu bölgeye 1 adet gençlik merkezi, 1 adet sentetik çim yüzeyli halı sahası yapma noktasında Bakanımızdan gerekli destek ve sözü aldık. Tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Bakanımızı projeleri yerinde inceleyebilmeleri için şehrimize davet ettik ve en kısa zamanda şehrimizde ağırlayacağız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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