Adalet Bakanı Tunç, Osmaniye'de

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Osmaniye merkez adalet binamız proje ihalesi gerçekleşti şu anda proje çalışmaları başladı ve 2024 yılı inşaat programına da alarak Osmaniye'mize yakışır bir adalet sarayının Osmaniyelilerin hizmetine kazandırmak için çalışacağız" dedi.

Osmaniye'yi ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kentteki temasları çerçevesinde Osmaniye Valiliği ziyaret etti, ardından protokol üyeleri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Tunç, toplantı sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığını belirten Bakan Tunç, "Osmaniye'de yapılan yatırımlarla ilgili biraz önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda değerlendirmelerde bulunduk. Deprem sonrası yapılan çalışmaları ve Adalet Bakanlığının özellikle yargı hizmetleri ve adalete ilişkin yatırımlarla ilgili değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Osmaniye şehitler diyarı tarih şehri, kültür şehri gerçekten ülkemiz için çok önemli bir vilayetimiz. Tarımda, sanayide son zamanlarda ilerlemeye devam ediyor, kalkınmasını sürdürmeye devam ediyor bunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Osmaniye'miz 6 Şubat depremlerinde hasar gören 11 vilayetimizden birisi yaklaşık 20 bin hak sahibi var 10 bin ağır hasarlı bina söz konusu ve Osmaniye'de bin 10 canımızı kaybettik, bin 10 vatandaşımızı kaybettik Osmaniye'de hemşerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bundan sonra artık yaraları sarma zamanı demiştik. 6 Şubat'tan itibaren hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yoğun bir çalışma başlattı ve 6 Şubat'tan bu yana da yaraları sarma mücadelesi, şehirlerimizi yeniden inşa etme mücadelesini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Deprem zamanı sahada 8 bin 951 adliye personeli 7/24 hizmet verdi"

"Adalet Bakanlığı olarak deprem anından itibaren diğer bakanlıklarımız gibi 7/24 bir kriz merkezi oluşturmuştuk ve bölgede özellikle delil tespitlerinin yapılması çok önemliydi" diyen Bakan Tunç, "Bu anlamda da bölgeye diğer illerimizden din hakim ve savcımızı intikal ettirmiştik. 984 bilirkişi bölgede incelemeler yapmıştı. Delil tespitleri yapmıştı. Yine 538 Adli Tıp personelini bölgeye intikal etmiştik. Bunların bir kısmı da Osmaniye'ye gelmişlerdi ve yoğun bir çalışmayla buradaki deprem sonrası yapılan çalışmalara katkı sağlamışlardı yine Kardeş Adliye Projesi ile diğer illerden deprem bölgesindeki illerimize intikal etmiş intikal ettirmiştik. Yine ceza infaz kurumlarımız mensuplarından oluşan CEKUT arama kurtarma personellerimiz de yine bölgede arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda yönlendirdik 49 canımızı enkaz altından kurtardılar ayrıca tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Deprem bölgesine ek 221 hakim ve savcı ataması yapıldı"

Bölgede davaların aksamaması için yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Tunç, "Yine bölgede yeni mahkemelerin kurulmasını gerçekleştirmiştik. İkisi adli yargı istinaf mahkemesi olmak üzere ikisi de idari yargı istinat mahkemesi olmak üzere 4 adet bölge dairesi kurduk bölge adliye mahkemelerimizde. 131 tane de yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. Yine bölgeye 174 ilave hakim ve savcı atamasını Hakimler Savcılar Kurulumuz gerçekleştirdi. 47 ilave de idari yargıya toplamda 221 hakim ve savcımız ilave olarak bölgede atamaları gerçekleştirilerek hizmete başladılar. Atamaları Hakimler Savcılar Kurulumuz tarafından yapılarak Osmaniye'mize de idare Mahkemesi kurulmasını sağladık ve idare mahkememizde şu ana kadar deprem kaynaklı bin 55 dava açıldı. Osmaniye ilimizde yeni hakim atamalarını da gerçekleştirdik. İdare mahkememize 7 idari yargı hakiminin ataması gerçekleşti. Bir savcı, 12 hakim toplamda deprem sonrasında 20 ilave hakim atamasını Hakimler Savcılar Kurulumuz tarafından gerçekleştirdik" dedi.

"Osmaniye'ye yakışır bir adalet binası yapacağız"

Osmaniye'nin en önemli problemlerinden birinin yeni adliye binası ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bununla ilgili çalışmalarımızı da belli bir noktaya getirdik arsaya ilgili imar çalışmalarımızı sağ olsun belediye başkanımız gerçekleştirdi ve hemen hükümet binamızın karşısında çok güzel bir arsa inşallah inşaatını gerçekleştireceğiz. Proje ihalesini 16 Ekim de gerçekleştirmiştik. Osmaniye adalet binamızın 46 bin 382 metrekare kapalı alana sahip olacak. Osmaniye merkez adalet binamız proje ihalesi gerçekleşti şu anda proje çalışmaları başladı ve 2024 yılı inşaat programına da alarak Osmaniye'mize yakışır bir adalet sarayının inşallah Osmaniyelilerin hizmetine kazandırmak için çalışacağız. Düziçi adalet binamız 5 bin 800 metrekare büyüklüğünde 2024 ya da etüt programına teklif ettik. Kadirli ek adalet binası da 13 bin 880 metrekare büyüklüğünde, onu da 2024 yılı etüt projesine teklif ettik. Bahçe ilçemizde de adalet binası İçişleri Bakanlığıyla ortak bir projemiz var, inşallah onu gerçekleştireceğiz. Yeni adalet binalarımızı inşallah hızlı bir şekilde Osmaniye, Kadirli ve Düziçi ve Bahçe ilçemize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi - OSMANİYE