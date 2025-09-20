Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da Ticaret Borsası Ziyareti Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve yönetimi ile bir araya geldi.

Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Antalya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Burada Çandır ve borsa yönetimi ile toplantı yapan Tunç, Antalya'nın tarım ve turizm alanında Türkiye'de lider kent olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, daha sonra Attalos Meydanı ile Kapalı Yol'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Burada bir esnaf Tunç'a Antalyaspor atkısı hediye etti.

Tunç, Antalya'daki Anadolu Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneğine de ziyarette bulundu.

Tunç'a eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.