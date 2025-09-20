Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da Ticaret Borsası Ziyareti Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek tarım ve turizmde Antalya'nın liderliğini vurguladı. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve yönetimi ile bir araya geldi.

Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Antalya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Burada Çandır ve borsa yönetimi ile toplantı yapan Tunç, Antalya'nın tarım ve turizm alanında Türkiye'de lider kent olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, daha sonra Attalos Meydanı ile Kapalı Yol'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Burada bir esnaf Tunç'a Antalyaspor atkısı hediye etti.

Tunç, Antalya'daki Anadolu Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneğine de ziyarette bulundu.

Tunç'a eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika
Kapadokya'da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı

Milyonlarca yıllık peribacası böyle yıkıldı! Nedeni korkutucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Halil erkek değil, yapamadı' sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı

"Halil erkek değil, yapamadı" sözü kadının başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.