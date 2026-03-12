Haberler

Bakan Gürlek: 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak

Bakan Gürlek: 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak
Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma uygulamasına geçileceğini ve 10 yılı doldurmayan hakimlerin mahkeme başkanı olamayacağını açıkladı. Ticaret mahkemelerinin bir araya toplanarak süreçlerin hızlandırılacağı belirtildi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Gürlek, TİM'in Türkiye ekonomisi için bir lokomotif olduğunu belirtti. TİM üyelerinin istihdama ve üretime katkılarının son derece önemli olduğunu belirten Bakan Gürlek, iş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek dava süreçlerinin kısalması için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Bakan Gürlek, "Özellikle ticari davalarda, ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak. Ticaret mahkemelerini tek çatı altında toplamak için gerekli adımı attık. Özellikle ihracatta ve yatırım anlamında ülkemizde kimsenin sorun yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda bürokratik olarak sorunlar çıkıyorsa bu sorunları da elimizden geldiğince azaltacağız. Yargı olarak süreçlerin hızlanması için zaten çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
