ABD Senatosu, Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasını içeren tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, Beşar Esad yönetimi sırasında Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören maddenin de yer aldığı 901 milyar dolarlık savunma bütçesine yönelik sunulan tasarıya onay verdi.

ABD Senatosunda 901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2026 savunma harcama tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı 20'ye karşı 77 oyla kabul edildi. Daha önce Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Tasarının dikkat çeken maddeleri arasında Beşar Esad yönetimi sırasında Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören teklif yer alıyor. Tasarıya Trump'ın da onay vermesi halinde ülkenin 13 yıllık iç savaşı sırasında Esad rejiminin işlediği savaş suçlarından dolayı Suriye'ye uygulanan yaptırımları içeren 2019 tarihli Caesar Yasası da yürürlükten kaldırılacak. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Senatör Jeanne Shaheen, "Bu, Suriye halkına yönelik yıllarca süren tarif edilemez acılardan sonra ülkeyi yeniden inşa etme konusunda gerçek bir şans verme yolunda kararlı bir adımdır" dedi.

Caesar Yasası, yatırımları ciddi şekilde kısıtladı ve Suriye'yi uluslararası bankacılık sisteminden kopardı.

901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) maddeleri arasında ayrıca Ukrayna'ya 800 milyon dolar ayrılması, İsrail'e Demir Kubbe sistemi gibi ortak füze savunma girişimlerini de kapsayan 600 milyon dolarlık fon da yer alıyor. Tasarı ayrıca ABD'nin Çin'in artan askeri etkisine karşı koyma çabaları kapsamında savunma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Tayvan Güvenlik İşbirliği Girişimi için 1 milyar dolar sağlıyor. - WASHINGTON