Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Önder'in 12 saat süren zorlu ameliyatını adım adım anlattılar: Hem diseksiyon vardı hem kalp krizi

Doktorlar 12 saat süren zorlu ameliyatı adım adım anlattı
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat için karar verildi

ABD, İran'dan Petrol Aldığı Gerekçesiyle Çinli Rafineriye Yaptırım Uyguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ham petrol satın aldığı tespit edilen Shandong Shengxing Chemical Co. LTD'ye yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırım, İran'ın yasadışı petrol ihracatını sıfıra indirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ham petrol satın aldığı gerekçesiyle Çin merkezli Shandong Shengxing Chemical Co. LTD adlı petrol rafinerisine yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD, İran bağlantısı nedeniyle Çin merkezli petrol rafinerisine yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'de küçük ölçekli ve bağımsız rafinerilerden olduğu için gayriresmi olarak "çaydanlık" olarak adlandırılan petrol rafinerilerinden Shandong Shengxing Chemical Co. LTD'nin İran'dan bir milyar dolardan fazla ham petrol satın alması nedeniyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın yasadışı petrol ihracatını sıfıra indirmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin ayrıca Çin'e petrol sevkiyatını kolaylaştıran İran'ın yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı gemi ağı olan ve "gölge filosu" olarak adlandırılan çok sayıda şirket ve gemiye yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Açıklamada "Bu, Başkan Trump'ın 4 Şubat 2025 tarihinde Ulusal Güvenlik Başkanlık Memorandumu 2'yi yayınlamasından bu yana ABD'nin Çin merkezli bir çaydanlık rafinerisine yönelik ikinci eylemidir. Trump yönetiminin İran'a yönelik maksimum baskı kampanyası kapsamında tüm yaptırımlar eksiksiz olarak uygulanacaktır" denildi.

Açıklamada, "İran istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için petrol geliri elde etmeye çalıştığı sürece, ABD hem İran'ı hem de yaptırımların delinmesindeki tüm ortaklarını sorumlu tutacak" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.