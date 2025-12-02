ABD, 2026 G20 Dönem Başkanlığı'nı devraldı

ABD, 1 Aralık itibarıyla G20'nin yeni dönem başkanı olurken, 2026 yılında G20 Liderler Zirvesi'nin Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek.

ABD, G20'nin yeni dönem başkanı oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, 1 Aralık tarihinden itibaren, ABD'nin 2026 yılı G20 Grup Başkanlığı görevini üstlendiğini duyurdu. Bakanlık, ABD'nin 2026 döneminde ekonomik refahın artırılması, enerji tedarik zincirlerinin güvenli şekilde güçlendirilmesi ve yeni teknolojilere öncülük edilmesi gibi kritik başlıklara odaklanacağını belirtti. Bakanlık, ayrıca ABD'nin 250'nci kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2026 yılında G20 Liderler Zirvesi'nin Florida'nın Miami kentinde düzenleneceği ifade etti.

Trump yönetimi G20'de yeni hedefler belirliyor

Bakanlık, "Başkan Trump'ın liderliğinde, G20'yi ekonomik büyüme ve refahı teşvik ederek sonuçlar üretme şeklindeki temel misyonuna odaklanmaya geri döndüreceğiz" ifadelerine yer verildi. Trump yönetimi, bu kapsamda gerekli görülen yapısal reformların uygulanacağını, ekonomik büyümeyi yavaşlattığı değerlendirilen düzenleyici yüklerin azaltılmasının öncelik taşıdığını vurguladı. Enerji alanında güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli tedarik zincirlerinin oluşturulması da ABD'nin dönem boyunca takip edeceği stratejik hedefler arasında gösterildi. Teknoloji ve inovasyon ise G20 gündeminin merkezinde yer alacağı belirtildi. - WASHINGTON