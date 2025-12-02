Haberler

ABD, 2026 G20 Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, 1 Aralık itibarıyla G20'nin yeni dönem başkanı olurken, 2026 yılında G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de düzenleneceğini duyurdu. Ekonomik refah, enerji güvenliği ve teknoloji inovasyonu öncelikli hedefler arasında belirtiliyor.

ABD, 1 Aralık itibarıyla G20'nin yeni dönem başkanı olurken, 2026 yılında G20 Liderler Zirvesi'nin Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek.

ABD, G20'nin yeni dönem başkanı oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, 1 Aralık tarihinden itibaren, ABD'nin 2026 yılı G20 Grup Başkanlığı görevini üstlendiğini duyurdu. Bakanlık, ABD'nin 2026 döneminde ekonomik refahın artırılması, enerji tedarik zincirlerinin güvenli şekilde güçlendirilmesi ve yeni teknolojilere öncülük edilmesi gibi kritik başlıklara odaklanacağını belirtti. Bakanlık, ayrıca ABD'nin 250'nci kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2026 yılında G20 Liderler Zirvesi'nin Florida'nın Miami kentinde düzenleneceği ifade etti.

Trump yönetimi G20'de yeni hedefler belirliyor

Bakanlık, "Başkan Trump'ın liderliğinde, G20'yi ekonomik büyüme ve refahı teşvik ederek sonuçlar üretme şeklindeki temel misyonuna odaklanmaya geri döndüreceğiz" ifadelerine yer verildi. Trump yönetimi, bu kapsamda gerekli görülen yapısal reformların uygulanacağını, ekonomik büyümeyi yavaşlattığı değerlendirilen düzenleyici yüklerin azaltılmasının öncelik taşıdığını vurguladı. Enerji alanında güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli tedarik zincirlerinin oluşturulması da ABD'nin dönem boyunca takip edeceği stratejik hedefler arasında gösterildi. Teknoloji ve inovasyon ise G20 gündeminin merkezinde yer alacağı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.