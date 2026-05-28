ABD'den İran'a ait 2 havayolu şirketine yaptırım

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ekonomik Öfke Operasyonu kapsamında İran'a ait 2 havayolu şirketinin iniş noktalarına erişiminin, yakıt ikmalinin ve bilet satışının durdurulacağını açıkladı.

ABD, İran'a yönelik yürüttüğü Ekonomik Öfke Operasyonu kapsamında İran'a ait 2 havayolu şirketine yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Ekonomik Öfke Operasyonu nedeniyle askerlere ve polislere maaş ödeyemediğini belirterek, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'nın tamamen durma noktasına geldiğini ve İran ekonomisinin çöküşte olduğunu ifade etti.

İran tarafından Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri denetlemek için kurulan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nin (PGSA) yaptırım listesine alındığını aktaran Bessent, "PGSA tam bir fiyasko ve bugün Hazine Bakanlığı bu kurumu yaptırım listesine aldı. Her türlü şirket ve devlet kurumunu, geçiş ücreti ödememeleri veya bunları yardım ödemesi olarak gizlememeleri konusunda uyardık" dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasının İran'ın ham petrol ihracatını rekor düzeyde düşürdüğünü aktaran Bessent, İran'a ait 2 havayolu şirketinin iniş noktalarına erişiminin, yakıt ikmalinin ve bilet satışının durdurulacağını açıkladı.

Bessent, sadece müzakerelerde tatmin edici bir sonuç alınması halinde yaptırımların sona ereceğini ifade etti. - WASHINGTON

