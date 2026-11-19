ABD, Çin ve Rusya rafine petrol ürünleri üretim ve arzını artırmayı planlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD, Çin ve Rusya liderlerinin üçlü görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, üç ülkenin tüm ülkelerin yararına rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca istikrarlı enerji arzının öneminin yeniden teyit edildiği ifade edildi.
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Üç ülke, tüm ülkelerin yararına olacak şekilde rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planlarken, istikrarlı enerji arzının önemini yeniden teyit etti" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı