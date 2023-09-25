ABD Başkanı Joe Biden, Pasifik Adaları liderleriyle bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Pasifik Adaları liderleriyle bir araya gelerek güçlü ortaklıklar inşa etme ve yatırımlar konusunda mesajlar verdi. Biden, iklim krizi ve doğal afetlere hazırlık için ek yardım yapacaklarını duyurdu ve Pasifik Adaları'nın altyapısına yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca güvenlik alanında da bölge ülkeleriyle işbirliği yapacaklarını vurguladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Pasifik Adaları ülkeleri liderleriyle bir araya geldi.

Biden, bugün başlayan ve iki gün sürecek 2. ABD-Pasifik Adaları Forumu (PIF) Zirvesi kapsamında PIF liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı.

Pasifik ülkeleriyle daha güçlü ortaklıklar inşa etme üzerine mesajlar veren Biden, bu kapsamda attıkları adımlardan bahsetti.

Yatırımlar

Biden, iklim değişikliği kaynaklı yükselen deniz suyu seviyesinin Pasifik Adaları ülkeleri için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğine dair uyarıların farkında olduklarını dile getirerek, iklim krizi ve doğal afetlere hazırlık amaçlı 20 milyon dolardan fazla ek yardım yapacaklarını duyurdu.

Ekonomik kalkınma için altyapının önemine işaret eden Biden, Pasifik Adaları Altyapı İnisiyatifi kapsamında bu ülkelerin altyapısına 40 milyar dolar yatırım yapmak için yönetiminin Kongre ile çalıştığını ifade etti.

Biden ayrıca, Pasifik Adaları'na yönelik akademik değişim programındaki öğrenci sayısını iki katına çıkaracaklarını bildirdi.

Güvenlik

ABD'nin, Hint-Pasifik bölgesinin özgür, açık, müreffeh ve güvenli olmasını sağlamaya kararlı olduğunu belirten Biden, bu hedef doğrultusunda güvenlik alanında da bölge ülkeleriyle birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Bu bağlamda yalnızca Pasifik Adaları ülkeleriyle işbirliği yapacak ve eğitim verecek ilk ABD Sahil Güvenlik gemisini bölgeye göndereceklerini belirten Biden, ayrıca Quad İttifakı ortaklarıyla, denizcilik alanında teknolojiyi geliştirmek için 11 milyon dolar yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.

Cook Adaları Başbakanı Mark Brown da ABD ile PIF olarak refaha yönelik ortaklıkları geliştirme fırsatına işaret etti.

Birkaç hafta içinde 52. PIF liderleri toplantısına ev sahipliği yapacaklarını aktaran Brown, burada Pasifik halklarının özgürlük, refah ve güvenliğini önceleyen "2050 Strateji Uygulama Planı"nı onaylayacaklarını aktardı.

Solomon Adaları lideri Sogavare zirveye katılmadı

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare zirveye katılmadı. New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katıldıktan sonra ülkesine dönen Sogavere'nin zirvede yer almamasını ABD'li yetkililer "hayal kırıklığı" şeklinde niteledi.

Sogavere, geçen yıl ABD-Pasifik Adaları Ortak Deklarasyonu'nu imzalamamıştı. Solomon Adaları ayrıca Çin ile güvenlik anlaşması imzalamasıyla dikkati çekmişti.

Vanuatu Başbakanı Sato Kilman ise ülkesinde parlamentoda yapılacak güven oylaması nedeniyle zirveye katılamadı.