ABD Başkanı Donald Trump, " Birleşmiş Milletler'in potansiyeli fazla ama kullanmıyor. Sekiz savaşı bitirdim ama hiçbirinde BM ile görüşmedim. Buradaki liderleri BM ile birleştirebilirsek muazzam bir şey gerçekleştirmiş oluruz" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika