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ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'ye yaklaşımını eleştirdi

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaşa yaklaşımında "hata" yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İspanyolca yayın yapan televizyon kanalına Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerde bulunan Biden yaptığı açıklamada, "Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Onun yaklaşımına katılmıyorum" dedi.

İsrail yönetimine ateşkes yapılması, gelecek 6-8 hafta boyunca ülkeye giren tüm gıda malzemesi ve tıbbi malzemeye tam erişime izin verilmesi çağrısını yineleyen Biden, "Suudilerden, Ürdünlülere ve Mısırlılara kadar herkesle konuştum. Bu gıdayı taşımaya hazırlar. Bu insanların tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamanın hiçbir mazereti olamaz. Artık bunun yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Joe Biden İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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