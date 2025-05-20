AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırdı

AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırdı
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Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas aracılığıyla, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldığını duyurdu. Bu karar, Suriye halkının barışçıl bir yeniden inşa sürecine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık" dedi.

ABD'nin ardından AB de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz. AB son 14 yıl boyunca her zaman Suriyelilerin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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