AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Üzerine Açıklama

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Üzerine Açıklama
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması için Dışişleri Bakanları toplantısından anlaşma çıkmasını umduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Umarım bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşabiliriz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yeni kararlar çıkmasını umduğunu söyledi. Kallas, Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarını aynı gün bir araya getiren toplantıları öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu. Dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu görüşeceğini belirten Kallas, "Umarım bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının olumlu bir adım olduğunu aktaran Kallas, AB'nin bu konuda öncü olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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