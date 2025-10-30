2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Tamamlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Bütçe Kanunu Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bütçe yapım süreçlerinde her zaman harcama ve vergi kalemlerinin konuşulduğunu ancak bu kaynaklarla sağlanan kamu hizmetlerinden vatandaşın ne kadar memnun olduğunun da mutlaka tartışılması gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyete ilişkin verilerine işaret eden Özlale, "Eğitimde, sosyal güvenlikte, adalette, sağlıkta, ulaşımda, asayişte kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizlik giderek artıyor. Kamu harcamalarıyla vatandaşımızın kamu hizmetlerinden memnuniyetini ne kadar sağlayabiliyoruz, onların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliyoruz? Şu anda çözmemiz gereken en önemli problemlerden bir tanesi budur." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, 2026 yılı bütçesini eleştirerek, "Bu bütçe, yoksulluk ile adaletsizliğin bütçesi olarak önümüze konulmuştur. Bütçelerin ortaya konulmasında yahut belirlenmesinde toplum söz, yetki ve karar sahibi olmalıdır. Halkın, emeğinin üzerinden toplanan kamu gelirleri ve giderleri üzerindeki belirleme hakkı elbette olmalıdır." sözlerini sarf etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, 2026 yılı bütçesinde, 2023'ten itibaren deprem yaralarını sarmanın öncelikli hedef olduğunu, eğitim ve sağlık başta olmak üzere güvenlik, sosyal yardımlar, yatırımlar, ekonomik destek ve teşviklere ayrılan payda istikrarlı bir artış yaşandığını belirtti.

Vatandaşların, ertelenen bazı taleplerinin değerlendirilmesi ve haklı beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade eden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması önemli olacaktır. Esnafımızın rekabet gücü korunacak şekilde faaliyetleri desteklenmelidir. Çiftçimizin üretim maliyetlerini düşürücü, ürünün değerini koruyucu önlemler alınmalıdır. Emeklilerimizin refah seviyesi artırılmalı, çalışanların geçim şartları iyileştirilmelidir. Emeklilerimizin aylıkları onların geçim şartlarına uygun olacak ayrı bir endekse göre hesaplanmalıdır. Bu amaçla sosyal güvenlik sistemi ve personel rejimi yeniden düzenlenmelidir. Herkesin gelirine göre vergilendirildiği adil bir vergi sistemini öngören vergi reformu hayata geçirilmelidir. Vergisiz alanlar vergilendirilmeli, kayıt dışıyla etkin mücadele sağlanmalıdır. Kamuda tasarruf etkinleştirilmeli, kaynak israfının önüne geçecek yapısal tedbirler alınmalıdır. Vatandaşlarımızın geçim şartlarını zorlayan beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçları, ailelerimize yük olmaktan çıkaracak bir mekanizmanın inşasını gerekli görüyoruz."

"Büyümeden gelen gücün adaletle paylaştırılması noktasında hedefler var"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2026 yılı bütçesinin vatandaşların beklentisinden uzak olduğunu savunarak, "Harcamalara baktığımız zaman Türkiye'deki insanlara şunu söyleyebilirim; çiftçi kardeşim, emeklimiz, emekçimiz, asgari ücretlimiz, öğrencimiz, esnafımız, sanayicimiz, ey Türk halkı, 2025 yılında ne yaşadıysanız 2026 yılında da aynı şeyleri yaşayacaksınız. Nasıl geçiniyorsanız, hangi şartlarda yaşıyorsanız aynı şartlarda yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, faiz giderlerinin bütçe giderlerine oranının 2002 yılında yüzde 46 civarındayken, 2026 yılı bütçesinde yüzde 14,5 olduğunu vurguladı.

Bütçede, kaynakların verimli alanlara, özellikle üretim, yatırım ve istihdam gibi sosyal harcamalara yönlendirildiğinin görüldüğünü dile getiren Ök, "2026 yılı bütçesi borç bütçesi değil, yatırım ve kalkınma hizmetlerini destekleyen bir bütçedir. Bütçede bir yandan mali disiplin korunurken bir taraftan da büyümeden gelen gücün adaletle paylaştırılması noktasında hedefler var." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.