2026 bütçe görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30'luk artışla 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2025 yılının ilk dokuz ayında 6 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Yılmaz, 2026 Merkezi Yönetim bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kurumların bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin 2024 yılı kesin hesap giderinin 12 milyar 572 milyon lira olduğunu söyleyerek, "2025 yılı bütçesi için ise Genel Sekterliğimize 16 milyar 928 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. 2024 yılı bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde, Barışı Destekleme Faaliyetleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı gibi diğer kurumlara toplam 10 milyar 816 milyon lira ödenek aktarımı yapıldığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı Ofislere hazine yardımı olarak bir milyar 361 milyon lira, Acil Destek Giderleri için ise 477 milyon lira ödenek kullanıldığı görülmektedir. 2026 yılında Genel Sekreterlik bütçesi için 21 milyar 287 milyon lira ödenek öngörülmektedir. Bu ödeneğin yüzde 41,2'si; Barışı Destekleme Faaliyetlerine, Acil Destek Giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisine hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır" ifadelerini kullandı.

NATO 2026 zirvesinin Ankara'da yapılacağını kaydeden Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirilen NATO Zirvesinde, 2026 yılındaki Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. NATO'nun karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamalarının ele alınacağı ve caydırıcılık ile savunma boyutlarının güçlendirileceği Zirve'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılması planlanmaktadır. Üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ortak ülkeler, Avrupa Birliği ve davetli diğer ülkelerden yaklaşık 10 bin kişilik bir katılımın öngörüldüğü NATO Zirvesinin hazırlıkları, Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin 5 yılda büyük bir ivme yakaladığını söyleyen Yılmaz, "2010-2020 arasında Türk girişimlerine 815 milyon dolar yatırım yapılmışken, 2021 yılından bu yana toplam yatırım tutarı 5,6 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık ortalama bir milyar dolar seviyesindeki bu hacim, ülkemizin küresel girişim sermayesi radarına açık şekilde girdiğinin göstergesidir. 2024 yılında ülkemiz, erken aşama yatırımlarda Avrupa'da on ikinci, MENA bölgesinde üçüncü sırada yer almıştır. Son beş yılda 455 girişim sermayesi fonu, Türkiye'de 2,3 milyar dolar kaynak toplamıştır. 1973-2002 döneminde yalnızca 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekebilen ülkemiz, 2003 yılından bugüne yaklaşık 284 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda çarpıcı bir ivme yakalamıştır. 2024 yılında küresel doğrudan yatırım akımlarında yüzde 11'lik bir düşüş yaşanmasına rağmen, ülkemize girişler bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 artarak 11,7 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılının ilk dokuz ayında UDY girişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 11,4 milyar dolara ulaşmış, son on iki ayda (yıllıklandırılmış) ise 15,3 milyar dolar ile son dönemdeki en güçlü performansını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde; 2024 yılının başından günümüze kadar ülkemizde toplam değeri 3 milyar dolar olan 47 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Ayrıca bu projeler ile 12.496 kişiye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen 47 yatırımın 38'i üretime, 2'si Ar-Ge merkezine, biri lojistik dağıtım merkezine ve 6'sı hizmet sektörlerine yöneliktir. Bu projeler, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Rusya, Fransa ve Çin'in de aralarında olduğu 12 ülkeye aittir" diye konuştu.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Türkiye'nin savunma kapasitesini yerli ve milli imkanlarla güçlendirmek, stratejik teknolojilerde bağımsızlığı pekiştirmek ve güvenlik kurumlarının ihtiyaç duyduğu modern sistemleri en yüksek standartlarda karşılamak faaliyetlerimi yürüttüğünü belirten Yılmaz, "2002 yılında, 56 firma ve 62 proje ile yürütülen, yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlı savunma sanayii sektörü, günümüze gelindiğinde, 3 bin 500'den fazla firma ve bin 400'ün üzerinde proje ile yüzde 82 yerlilik oranına ulaşmıştır. Ayrıca savunma sanayiimiz, yaklaşık 100 bin kişiye ulaşan nitelikli istihdam olanağı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlamaktadır. Ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisidir. Elektronik harp alanında dünyada öncü olan ülkemiz, kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biridir. Savunma sanayii sektörümüz, güvenlik ve dış politikada bağımsızlık açısından önem arz ederken aynı zamanda, katma değeri yüksek ekonomik büyüme ve sosyal refaha katkısı bakımından ülkemiz için önde gelen sektörlerdendir. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30'luk artışla 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2025 yılının ilk dokuz ayında 6 milyar dolara ulaşmıştır. Türk savunma sanayii bugün geldiğimiz noktada, savunma sanayii ürünlerinin ihracatında dünya çapında 11'inci sıraya kadar yükselme başarısı göstermiştir. İlk 100 Savunma Sanayii Kuruluşu listesinde bu sene de 5 Türk şirketi yer almıştır" dedi. - ANKARA