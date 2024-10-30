2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Başladı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyonda milletvekillerine sunum yapıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyonda milletvekillerine sunum yapıyor. - ANKARA