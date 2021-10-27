MHP Grup Başkanvekili Akçay: "( Cumhurbaşkanı Adayı ) Öyle görünüyor ki bu zillet ittifakı arasında ciddi anlaşmazlık ve çatlaklar var, birbirlerine çelme takmaya yönelik bir takım tutumlar içerisinde oldukları ve bu konuda da bir anlaşmazlık içerisinde oldukları anlaşılıyor"

ANKARA - Milliyetçi Hareket PartisiGrup Başkanvekili Erkan Akçay, "Öyle görünüyor ki bu zillet ittifakı arasında ciddi anlaşmazlık ve çatlaklar var, birbirlerine çelme takmaya yönelik bir takım tutumlar içerisinde oldukları ve bu konuda da bir anlaşmazlık içerisinde oldukları anlaşılıyor" dedi.

Akçay, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akçay, Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin olarak, muhalefetin Suriye ve Irak tezkeresinin süresine ilişkin itirazları olduğunu hatırlattı. Akçay, "Muhalefet CHP, İYİ parti, HDP'den oluşan bu üçlüyü bizim de zilli ittifak dediğimiz karman çorban, kafalar karışık. Dünkü tezkere oylamasında da daha evvel 'evet' dedi. Aynı tezkere bu defa HDP'nin baskısıyla 'hayır' oy vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bunun da tabi gerekçesi, herhangi bir dayanağı da yok. Sadece neden bir yıl değil de, iki yıl gibi bir gerekçe dayandırıyor. Geçmişteki tezkerelerin aynısı, kapsam ama baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Biliyorsunuz HDP geçtiğimiz haftadan beri o tezkere için bir kampanya yürütüyordu ve kendi ortaklarına da çağrıda bulunuyordu, 'hayır' denilmesi yönünde. Cumhuriyet Halk Partisi de bu hedefin çağrısına boyun eğmiştir. Adeta HDP'yi de teslim olmuştur. Bu tezkere oylamasıyla İYİ Parti'ye gelince 'evet' oy vereceklerini söylediler. Mesela Durmuş Yılmaz ret oyu verdiğinde açıkça ifade etti, demek ki bunların kendi içlerinde kafaları karman çorman. Grup kararlarına uymayan bir tutum içerisineler" ifadelerini kullandı.

Akçay, millet ittifakında Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi konusundaki soruya, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda adayımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olduğunu defalarca ifade ettik. Öyle görünüyor ki bu zillet ittifakı arasında ciddi anlaşmazlık ve çatlaklar var, birbirlerine çelme takmaya yönelik bir takım tutumlar içerisinde oldukları ve bu konuda da bir anlaşmazlık içerisinde oldukları anlaşılıyor. Öyle görünüyor ki, ancak seçimlerden sonra bunlar bir aday üzerinde mutabakat sağlayabilirler" diye konuştu.