KKTC'deki akaryakıt krizi çözüldü

KKTC'ye akaryakıt sağlayan 2 firmanın dövizdeki artışla pompa fiyatının en az 1 TL zam yapılmasını istese de koalisyon hükümetinin istifasıyla oluşan siyasi boşlukta muhatap bulamaması yeni bir kaosun fitilini ateşlemiş, zam talebine karşılık bir muhatap bulamayan 2 firma benzin istasyonlarına yakıt akışını kesmişti.

FİRMALAR SABAH YAKIT VERMEYE BAŞLAYACAK

KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu 2 firmanın yarın sabah itibariyle piyasaya yakıt vereceklerini duyurarak, "Bakanlığımız bu 2 firma yetkilileri ile bir araya gelmiş ve yaptıkları işin yasalara aykırı olduğu bu durumun devamı halinde sert tedbirler alınacağı kendilerine anlatılmıştır. Bilindiği gibi akaryakıt ve tüp gaz denetime tabi mal kapsamındadır. Firmalar akaryakıt ve gaz fiyatlarını kendileri belirleyemezler. Bu konuda yetki Akaryakıt Birimindedir. Bu birim, 15 günde bir akaryakıtın fiyatını ayarlamaktadır. Birim fiyat ayarlarken, yakıtın uluslararası borsadaki değerine ve TL'nin döviz karşısındaki durumuna bakar ve ona göre fiyatı belirler" dedi.

"BİZLERE EMRİVAKİ YAPMAK, DEVLET OTORİTESİNİ HİÇE SAYMAKTIR"

Arıklı, "Yapılan fiyat ayarlaması Bakanlar Kuruluna gelir ve son kararda orada verilir. Hal böyle iken, Akaryakıt Biriminin önümüzdeki salı günü yeni fiyat ayarlamasını yapacağı da biliniyorken, 'Zararına satış yapmam. Zam bugünden yapılmalıdır' demek ve bizlere emrivaki yapmak, Devlet otoritesini hiçe saymaktır. Nitekim bu durum üzerine Rekabet Kurulu derhal harekete geçmiş ve 2 firma aleyhine resen soruşturma başlatma kararı almıştır. Böylesi bir durumda Rekabet Kurulu piyasa ile oynayan firmalara yıllık cirolarının yüzde 10'u kadar ceza verme yetkisine sahip olduğu da bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

İlgili firmaların, yarın sabah itibari ile piyasaya yakıt verecekleri yönünde görüş bildirdiklerini aktaran Arıklı, "Hal bu iken, Bakanlığımız bu tür keyfi kararlara karşı tüketicinin haklarını korumaya çalışırken, muhalefetin ve art niyetli birçok kişinin ısrarla bizi suçlu göstermeye çalışması bize haksız yere ağır eleştirilerde bulunması anlaşılır bir tutum değildir" dedi. Arıklı, "Tüketicilerimiz bu ve buna benzer durumlarda bizlere destek olmazsa, bizlerin de bu mücadeleyi daha fazla sürdürmesi mümkün olamaz. Bu durumda ortada devlet otoritesi kalmaz. Her isteyen kazan kaldırır ve sonunda da istediğini alır. Olan da dar gelirli vatandaşa olur" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri