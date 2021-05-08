Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi! İşte o görüntüler

Tunus Ligi'ndeki oynanan Esperance Tunis-Club Africain karşılaşmasının ardından taraftarlar ve polis arasında çatışma yaşandı. Polisin bir taraftarı gözaltına almak istemesi ve copla mücadele etmesi sonucunda taraftarlar arkadaşını kurtarmak için polise saldırdı. Polis de plastik mermiyle karşılık verince ortalık savaş alanına döndü.