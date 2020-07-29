HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Kaplan'dan bayram mesajı

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Kaplan'dan bayram mesajı
29.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:22

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Hokey spor dalında Gaziantep'i Türkiye ve Avrupa'da başarıdan başarıya taşıyan Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutladığını belirterek, "İslam dünyası olarak bir Kurban Bayramını daha kutluyor olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Biz Müslümanlar için çok özel günler olan bayramlar, toplumdaki huzura, barışa, kardeşliğe ve sosyal adalete olan katkıları ile özlemle beklediğimiz müstesna günlerdir. Bu yıl Ramazan Bayramının ardından şimdi de Kurban Bayramını KOVID-19 salgınının etkilerini devam ettirdiği bir ortamda kutluyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir. Bu nedenle de gerek kendi sağlığımız, gerekse de diğer insanların sağlığı için bayram süresince maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara daha fazla dikkat edelim. Tedbirlere uymayan, sadece kendi sağlığını değil tüm toplumun sağlığını tehlikeye atmış olur. Dünya üzerinde salgınların bittiği, açlığın yoksulluğun tarihe karıştığı, özellikle Müslüman coğrafyalarında akan kan ve göz yaşının dindiği, mazlumlara yönelik zulümlerin son bulduğu, insanların huzur ve barış içinde yaşadığı bir dünya en büyük özlemimizdir. Spor aynı zamanda sağlık, barış ve kardeşlik demektir. Tüm dünyaya bu güzel duyguların hakim olması, dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine yol açacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle spor camiamızın, milletimizin ve tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü 3. Sayfa
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi...
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Magazin
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Spor
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Taciz ettiği kadını önce dövdü, sonra seyir halindeki araçtan attı
Taciz ettiği kadını önce dövdü, sonra seyir halindeki araçtan attı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşündü
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşündü
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Erzurumlu baklava ustası, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti
Erzurumlu baklava ustası, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Müge Anlı Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bayram İntihar Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Kaplan'dan bayram mesajı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 10:50:47. #1.15#
title