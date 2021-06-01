Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Polat - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde elinde ekmek bıçağı ile çevreyi rahatsız eden Murat Arslantaş (35), olay yerine gelen polise direndi.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde elinde ekmek bıçağı ile çevreyi rahatsız eden Murat Arslantaş (35), olay yerine gelen polise direndi. Polisin ayağına ateş etmesiyle etkisiz hale getirilen Arslantış'ın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. 

Olay, saat 23.30'da Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarında meydana geldi. Elinde ekmek bıçağı ile sokakta yarı çıplak gezen Murat Arslantaş'ı gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Arslantaş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine saldırdı. Önce aracın sürücü tarafında bulunan camı kıran Arslantaş, daha sonra polis memurunun üzerine yürüdü. Arslantaş'ın üzerine yürüdüğünü gören polis, dört el ateş etti. Ayağından yaralanan Arslantaş, polislerin kendine müdahale ettiği sırada aracın boş oluşundan faydalanarak direksiyona geçti. Kaçmaya başlayan Arslantaş, yaklaşık 2 kilometre sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli açılan uyarı ateşi ile etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI BULUNUYOR

Olay sırasında ayağından yaralanan Arslantaş, gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen Arslantaş'ın; yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, çocuk istimarı gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Arslantaş'ın tedavisi hastanede devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


- Kahramankazan
Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Polat

Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı
Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı
Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 05:08:39. #1.15#

title