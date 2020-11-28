Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
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Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

28.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:45
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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