Polis kılığına giren silahlı soyguncular, kulüp başkanını darp edip eşyalarını çaldılar
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Polis kılığına giren silahlı soyguncular, kulüp başkanını darp edip eşyalarını çaldılar

12.11.2020 21:40 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:52

İngiltere'de 4. Lig olarak kabul edilen League Two'da mücadele eden Mansfield Town'un sahibi ve başkanı Carolyn Radford, Portekiz'de polis elbisesi giyen silahlı saldırganların saldırısına uğradığını ve değerli eşyalarının çalındığını söyledi.

İngiltere'nin Mansfield Town takımın sahibi Carolyn Radford, Portekiz'de polis elbisesi giyen silahlı saldırganların saldırısına uğradığını dile getirdi.

Carolyn, kocası ile beraber çocuklarını okula bıraktıktan sonra silahlı soyguncuların kendisini ve kocasını darp edip soyduklarını iddia ederek Instagram hesabından saldırganların yakalanması için çağrıda bulundu.

Polis kılığına giren silahlı soyguncular, kulüp başkanını darp edip eşyalarını çaldılar

"DEĞERLİ EŞYALARIMI ÇALDILAR"

Soygunda pahalı mücevherlerini kaybeden Carolyn, Instagram hesabından "Bu sabah çocuklarımı okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda, üzerlerinde polis elbisesi bulunan motorsikletli iki kişi kocamla içinde bulunduğum aracın önünü kesti. Beni darp edip değerli eşyalarımı çaldılar. Tek tesellim çocuklarımın araçta olmamasıydı. Olay hakkında bilgisi olan kişilerden saldırganları yakalanması için polis ile irtibata geçmelerini rica ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Polis kılığına giren silahlı soyguncular, kulüp başkanını darp edip eşyalarını çaldılar
Polis kılığına giren silahlı soyguncular, kulüp başkanını darp edip eşyalarını çaldılar
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