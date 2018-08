Polat'ın Bayram Mesajı

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Polat, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlayarak, "Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bayramlar İslam Alemi için büyük önem taşıyan müstesna günlerdendir. Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun ki, bugün milletimiz her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisindedir. Bu özel günleri fırsat bilerek birliğimizi ve beraberliğimizi daha çok güçlendirmek, en önemli görevlerimiz arasında olmalıdır. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreci hep birlikte aşmak ve vatanımızı her alanda güçlü kılmak hepimizin birinci vazifesi olmalıdır. Ekonomik olarak zor günlerde geçtiğimiz şu zamanda; kimseyi dışlamadan, hep birlikte, ortak akılla hareket etmeliyiz. Zalimlerin karşısında olan, mazlumları her daim koruyan Türkiye'nin gücünü herkes görmelidir. Bu da bir ve beraber olmaktan geçer. Bayramlar bizler için dostluk, kardeşlik, hoşgörü, dayanışma, paylaşma gibi duygularımızın gelişmesi demektir. Hazreti İbrahim'in adanmışlığı ve Hazreti İsmail'in teslimiyetinin simgesi olan Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğe, toplumsal dayanışmamıza, kaynaşmamıza kırgınlıkların, küskünlüklerin ve anlamsız çekişmelerin son bulması için de iyi bir fırsat olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, her geçen gün yenilenen ve gelişen Pütürge'mizde yaşayan hemşehrilerim başta olmak üzere, tüm İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - MALATYA