Antalyasporlu Podolski'nin yer aldığı Patara tanıtım videosunun lansmanı yapıldı
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Antalyasporlu Podolski'nin yer aldığı Patara tanıtım videosunun lansmanı yapıldı

26.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:49

Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) iş birliğiyle Patara'da çekilen tanıtım videosunun lansmanına katılan yıldız futbolcu Lukas Podolski, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu belirterek, "İkinci vatanımı tanıtmaya, bu güzel şehri desteklemeye devam edeceğim." dedi.

Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) iş birliğiyle Patara'da çekilen tanıtım videosunun lansmanına katılan yıldız futbolcu Lukas Podolski, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu belirterek, "İkinci vatanımı tanıtmaya, bu güzel şehri desteklemeye devam edeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin teması ilan edilen Patara Antik Kenti'nde çekilen tanıtım videosunun Antalya Stadyumu'nda yapılan lansmanına, Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, yıldız futbolcu Lukas Podolski, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık katıldı.

Toplantıda konuşan Podolski, proje için gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

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Antalya ve Türkiye'nin tanıtımı için çaba gösterdiğini ifade eden Podolski, "Sevdiğim işin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Örneğin benim köy pazarlarına gitmem, alışveriş yapmak ilginç gelebilir ama bu benim yaşam tarzım. Köyden gelen taze sebze ve meyveleri almak benim yaşam tarzım. Benim için son derece doğal. Türkiye benim ikinci vatanım diyebilirim. Tatillerimi burada geçiriyorum, dostluklarım var. İkinci vatanımı tanıtmaya, bu güzel şehri desteklemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın farklı kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfetmeye çalıştığını anlatan Podolski, "Antalya benim için sadece Antalyaspor, stadyum, deniz ve kumdan ibaret değil. Ailemle, arkadaşlarımla güzel zaman geçirebileceğim, bisikletle turlayabileceğim, yürüyüş yapabileceğim güzel imkanlar sunan bir şehir. Antalya'yı dünyaya tanıtmak istiyorum. Kentin güzelliklerini bu videoda olduğu gibi görsellerle göstermek gerekiyor." diye konuştu.

ATAV Başkanı Ege, videonun futbolun ve tarihin hayran kitlesini bir araya getirmek için video çekildiğini söyledi. Ege, kentin farklı güzelliklerini de Podolski ile tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Beken, Antalya'nın güzelliklerini gösterirken, Antalyaspor markasını kullanmak ve bu marka ile öne çıkarmak istediklerini vurguladı.

Podolski'nin transfer olduktan sonra kendilerine birçok proje ile geldiğini dile getiren Beken, "Kendisi okullara gidelim, üniversitelerde sempozyum yapalım, Kaleiçi'nde yürüyüş yapıp sosyal medyada paylaşalım, store için ürünler tasarlayalım gibi spor dışı faaliyetlerle ilgili düşüncelerini iletti. Podolski sadece futbolcu değil, bir dünya yıldızı. Saha içinde ve dışında disiplini kaybetmeden her türlü projeye destek vermeye çalışıyor. Bu da bir çok futbolcuya inşallah örnek olur." dedi.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık da antik kentlerin tanıtımının futbol ve yıldız oyuncu Podolski ile çekilen videolarla yapılmasının güzel bir örnek olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Podolski'ye seslenen Işık, "Lukas sen artık Pataralısın. Tarih seni Patara'nın adıyla da yazacak. Likya'nın başkentinin dünyada tanınması için destek verdin. Biz seni Pataralı ve gerçek Antalyalı olarak kabul ediyoruz. Patara senin elinde tuttuğun çay kadar sana ait." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyasporlu Podolski'nin yer aldığı Patara tanıtım videosunun lansmanı yapıldı
Antalyasporlu Podolski'nin yer aldığı Patara tanıtım videosunun lansmanı yapıldı
Antalyasporlu Podolski'nin yer aldığı Patara tanıtım videosunun lansmanı yapıldı
Antalyasporlu Podolski'nin yer aldığı Patara tanıtım videosunun lansmanı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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