Merakla beklenen Playstation 5, kasımda satışa sunulacak Dünya genelinde heyecanla beklenen PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. 12 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak oyun konsolunun fiyatı dünya genelinde 499 dolar olarak belirlendi. Türkiye'de ise fiyatın 5 bin 500 ile 7 bin lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği PlayStation 5'in (PS5) tanıtımı yapıldı. Üretici firma Sony tarafından yapılan tanıtımda oyun konsolunun çıkış tarihi ve fiyatı da duyuruldu. 12 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak olan konsolun disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 499 dolar, disk girişi olmayan sürümünün fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı. PS5'in ülkemizde, değişen hafıza kapasitesine göre en az 5 bin 500 TL-7 bin TL arası bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de bulunan oyunseverler, konsola 12 Kasım tarihinde ulaşabilecek. Dünyanın geri kalan ülkelerinde söz konusu oyun konsolunun çıkış tarihi 19 Kasım olarak bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ FİYATI TAHMİN EDİLİYOR

PS5'in Türkiye'deki hayranları dolar bazından açıklanan fiyat üzerinden ülkemizdeki satış rakamını tahmin etmeye çalışıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunuyor. Öncelikli olarak oyun konsollarına uygulanan gümrük vergisi ve KDV oranlarının hesaplanması gerekiyor.

Nisan ayında Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile oyun konsollarının ithalatında 1 Ekim tarihine kadar yüzde 50 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. 1 Ekim'den sonra ise bu vergi yüzde 20 olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 18 olarak uygulanacak KDV'yi de hesaba katarsak ortaya tahmini bir rakam çıkıyor.

PS5, 30 Eylül'den sonra ülkemize gireceği için fiyatının, değişen hafıza kapasitesine göre 5 bin 500 TL - 7 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu noktada markanın Türkiye'deki fiyat politikası da çok önemli görülüyor. Türkiye pazarında bulunan diğer oyun konsollarının bedellerine göre bir fiyatlama yapabilir.

PLAYSTATION'UN ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz

Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz'e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk'e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)

Kaynak: İHA