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Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda milli sporculardan 10 madalya

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda milli sporculardan 10 madalya

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı.

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın Köstence şehrinde yapılan şampiyonada milli güreşçiler 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Gençler kategorisinde kadınlarda Selvi İlyasoğlu 60 kiloda, yıldız erkeklerde Miraç Saraç 50 kiloda, Abdullah Toprak 60 kiloda, yıldız kızlarda Büşra Efe 60 kiloda altın madalya aldı.

Büyük erkeklerde Yunus Coşkun 70 kiloda, büyük kadınlarda Emine Çataloğlu 50 kiloda, genç erkeklerde Arif Aslan +90 kiloda, yıldız kızlarda ise Cansu Özer 50 kiloda, Bükrenaz Sert 60 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye bronz madalyayı ise büyük kadınlarda Aslı Tuğcu 70 kiloda kazandırdı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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