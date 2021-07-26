Plaj futbolunda Umman'a 7-0 kaybeden Milli Takım alay konusu oldu
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Plaj futbolunda Umman'a 7-0 kaybeden Milli Takım alay konusu oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Independence Kiev Cup plaj futbolu turnuvasında Umman'a 7-0 kaybeden Milli Takım'a tepki yağıyor. Milli Takımlar resmi hesabından paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum bırakıldı. Umman karşısında alınan skora inanamayan futbolseverlerden tepki gösterenler olduğu gibi mizah malzemesi yapanlar da oldu. Transfermarkt'ın resmi hesabından yapılan 'tebrikler' yorumu beğeni yağmuruna tutuldu.

EURO 2020'de Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçların ardından plaj futbolunda da hüsrana uğradık. Independence Kiev Cup plaj futbolu turnuvasında Milli Takımımız, Umman'a 7-0 mağlup oldu. Birçok futbolsever tepki gösterdi ama mizah malzemesi yapanların sayısı da oldukça fazlaydı.

Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybeden Milli Takım alay konusu oldu

"DALGA GEÇELİM DİYE YAPIYORSUNUZ"

Milli Takımlar'ın paylaşımının altına bırakılan iki yorum çok dikkat çekti. Maçkolik'in troll hesabı, "Yemin ederim dalga geçelim diye yapıyorsunuz artık" yorumu yaptı. Transfermarkt'ın resmi hesabı da, "Tebrikler!" notunu düştü. Bu yorumlar beğeni topladı.

Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybeden Milli Takım alay konusu oldu
Plaj futbolunda Umman'a 7-0 kaybeden Milli Takım alay konusu oldu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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