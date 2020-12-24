PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı
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PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı

24.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:40

Türkiye'de Gençlerbirliği ve Amedspor formalarını giyen ve terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı. Türkiye'de futboldan men edilen ve "Türkiye'de ırkçılığa maruz kalıyorum" diyerek Almanya'ya kaçan Naki, uyuşturucu satıcılığı ve haraç isteme suçlarından cezaevine gönderildi.

Oynadığı futboldan çok terör örgütü PKK lehine yaptığı açıklamalar ve katıldığı eylemelerle bilinen futbolcu Deniz Naki, Almanya'da uyuşturucu satıcılığı ve haraç isteme suçlarından dolayı tutuklandı.

Alman Welt haber sitesi, PKK'ya verdiği destek sonrası "Türkiye'de ırkçılığa maruz kalıyorum" diyerek Almanya'ya kaçan Naki'nin önce gözaltına alındığını ve uzun süre gözaltında kaldıktan sonra tutuklandığını yazdı.

Almanya'da Aachen Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Naki'nin, birkaç aydır gözaltında tutulduğu da söylendi.

ANKARA'DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında Gençlerbirliği forması giyen ve birçok kez terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alan Deniz Naki, bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı terör örgütünü öven paylaşımları yüzünden Ankara'da saldırıya uğramıştı.

PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı

PEŞMERGE KIYAFETİYLE NEVRUZ KUTLADI

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan ve bir süre kulüpsüz kalan Deniz Naki, daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştı. Burada terör örgütüne verdiği desteği sürdüren futbolcu, 2016'daki Nevruz kutlamalarına peşmerge kıyafeti ile katılmıştı.

PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı

YGP'YE DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etmişti.

FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

Deniz Naki, 2018 yılında Amedspor forması giyerken ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı gerekçesiyle TFF'den 3 yıl 6 ay sahalardan men cezası almış, cezası 3 yılı aştığı için ömür boyu futboldan men edilmişti.

PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı
Haber Yorumları (7)
ABURA: tipe bakk şempanze suratlı atın denize köpek balığı yesinlerrr
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VATANDAŞ: Almanya''da cezaevinde Almanca''nı geliştirirsin. Sibel Kekilli''ye de öğretmişlerdi aynı yöntemle sana da öğretirler. Anladın sen onu. Tipin de müsait zaten. Vatan haini adi seni.
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SELAM: iyiolmuş
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