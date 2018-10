PKK Kur'an Kursunu Böyle Yakmaya Çalıştı

Siirt'te 6-7 Ekim olayları sırasında, terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin organize ettiği grubun, Kur'an kursunu yakmaya çalışması anbean kameralara yansıdı. Siirt'te, halk arasında "Kobani olayları" olarak bilinen 6-7 Ekim olayları sırasında, 2 teröristin organize ettiği grubun, içerisinde yaklaşık 100 öğrencinin eğitim gördüğü Kur'an kursunu yakmaya çalıştığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayların 4'üncü yıldönümünde ortaya çıkan görüntüler, terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, 15-20 kişilik maskeli ve etekli grubun çoğunun çocuk yaşta olduğu görüldü. Grup içerisindeki bazı çocukların uyarıcı madde kullanması çekmesi dikkat çekti.

"FETÖ'CÜLERLE ORTAK PROVOKASYONDU"

Kur'an Eğitmeni Abdulcelil Oğuz, Kobani olayları döneminde mahallelerinde yoğun bir şekilde olayların yaşandığını anımsatarak, "Her akşam olaylar oluyordu ve nereden geldiği, nerenin çocukları olduğunu bilmediğimiz göstericiler getirildi. Yüzleri kapalı, pardösülü ve ayaklarına çoraplar çekilmiş 15-20 kişilik göstericiler Kur'an kursu caddesinden geçiyorlardı. Ancak yaşananlar FETÖ'cü polislerle ortak provokasyondu. Çünkü polislerin, 'Çocuklar bu akşam yeter yarın akşam görüşelim' diye anonslarını duyuyorduk" dedi.

"ZOR GÜNLER YAŞADIK AMA YILMADIK"

O dönem zor günler yaşamalarına rağmen yılmadıklarını aktaran Oğuz, olayları yapanların mahallede yaşayan Kürtler olmadığını, dışarıdan veya başka bölgelerden kasıtlı veya para karşılığında getirilmiş kişiler olduğuna dikkat çekti. Oğuz, "Polis gaz attığında biz etkilendik. 6 Ekim akşamı elektrikler gitti, her taraf karanlık içinde kaldı. Bizim de şarjımız ve ekmeğimiz bitmişti. Her taraf karanlıktı. O dönem IŞİD meselesine dönmüştü, göstericiler her gördükleri sakallıyı IŞİD mensubu ve buraları da potansiyel suç yerleri olarak görüyordu. Ertesi gün öğle saatlerinde namaz kıldırmak için camiyi açtım, bir anda etrafım yüzleri kapalı göstericilerle doldu ve IŞİD'e eleman yetiştiriyor bahanesiyle, 'Biz bu Kur'an kursunu yakacağız' dediler. Tabi bunların kim olduklarını bilmiyorduk, çünkü bizim mahallede yaşayan Kürtler İslam'a hizmet eden Kürtlerdi. Ayrıca bizim mahallede tiner çeken çocuklar da yok" diye konuştu.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)