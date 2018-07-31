Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Açıkladı: Yıl Sonu Yüzde 13,4 Olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkadı. TCMB 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahminini de yukarı yönlü revizyona gidilerek yüzde 13.4'e çekti.

Enflasyon raporuna ilişkin sunum yapan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜKETİCİ ENFLASYONU HIZLI BİR ARTIŞ GÖSTERDİ"

-Bu ülkeler için yıl sonu tahminleri aşağı doğru güncellendi. Yükselen petrol fiyatları dış ticarette korumacılık ülkelerin büyümesini farklılaştırıyor. Yükselen emtia fiyatlarına karşı ılımlı büyüme performansına bağlı olarak Fed normalleşme sürecini hızlandırma ihtimali yükseldi. ABD tahvil getirileri arttı.

-Gelişmekte olan ülkelere karşı risk algısı arttı. 2018 yılının ikinci çeyreğinde gelişmekte olan ülkelerin risk primleri etkili oldu.

-Yurt içi belirsizlikler cari açık ve enflasyondaki yükseliş risk primlerimiz olumsuz ayrışmamıza neden oldu. Bankaların işletmelere uyguladığı kredi sıkılaşması arttı. İşletmelerin kredi talebi azaldı. Tüketici enflasyonu hızlı bir artış gösterdi. Yüzde 15.4. Gıda temel mal ve enerji kalemlerindeki artış dikkat çekti.

-Net ihracatın büyümeye desteği sürmekte. Nisan ayı PPK'daki 75 baz puan sıkılaştırmadan sonra iki faiz artırımı ile toplamda 425 puanlık ilave sıkılaştırma yaptık.

-23 Mayıs'ta sağlıksız fiyat oluşumları genel fiyatlama davranışları dikkate alınarak GLP 300 baz puan artırıldı. Para politikasının öngörülebilirliğini artırmak amacıyla para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleşme süreci tamamlandı.

-Politika faizini yüzde 16.50'ten 16.75'e yükselttik. Temmuz'da iç talep yavaşlaması ve para politikasını izlemek için politika faizini değiştirmedik. Sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasına karar verdik.

"TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI ETKİLİ OLDU"

-Mayıs ve haziran ayındaki sıkılaşma kur takası faizlerinin yükselmesine neden oldu. Ayrıca getiri eğrisi negatif eğri alarak emsal ülkelere bakarak daha sıkı oldu.

-Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte 5.2 puan artarak 15.4 ile nisan öngörüsünün önemli ölçüde üzerinde oldu. Alkol tütün dışı enflasyonda da gözlendi.

-Türk Lirası'ndaki değer kaybı da etkili oldu. Gıda grubunun tahminlerin ötesindeki yükseliş döviz kuru ve arz koşullarından kaynaklandı. Hizmet grubu artışı TL'deki zayıf seyir geçmiş enflasyon endekslemesi turizmdeki canlı görünüm ve reel birim iş gücü maliyetleri etkili oldu.

-Akaryakıttaki eşel mobil uygulaması olumsuz bir görünümü sınırladı.

-Enflasyon ve beklentilerinin ulaştığı seviyeler talep ve maliyet artırma eğilimini güçlendiriyor.

-Değerli konuklar iktisadi faaliyet nisan ayında öngörülenden daha güçlü seyretti. İlk çeyrekte dönemlik büyüme kaynağı yurt içi talep oldu.

"HAM PETROL FİYATI TAHMİNİ ARTTI"

-Kamu tüketiminin büyümeye desteği daha sınırlı kaldı. Yatırımların yıllık büyümeye katkısı inşaat kaynaklı oldu. Makine teçhizat yatırımlarında gerileme oldu.

-İktisadi faaliyetin yavaşlayarak dengelenmeye başladığını gösteriyor. Finansal koşullardaki sıkılaşma yurt içi talebi hem tüketici hem yatırım anlamında sınırlayacağını görüyoruz. İktisadi faaliyeti destekleyici duruşu yurt içi yavaşlamayı sınırladı. İç talepteki büyüme kaybı azalma neticesinde büyümeye olumlu katkısı sürüyor.

-2018 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetlerin dengeleneceğini öngörüyoruz. Enflasyon tahminlerinde küresel büyüme ve enerjiyi ithalat ve gıda fiyatları önemli rol oynuyor.

-Küresel risk algılarında ek bir bozulma olmayacağını varsaydık. Ham petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak ham petrol fiyatları varsayımı ortalama nisan enflasyon raporundaki 68 dolardan 73'e 2019 için de 73.

-Yıl sonu gıda enflasyonu yüzde 7'den yüzde 13'e çıktı.

-Yıl sonuna kadar eşel mobilin süreceğini öngördük.

-Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13.4, 2019 yıl sonunda 9.3, 2020 yüzde 6.7'ye geldikten sonra yüzde 5 orta vadede.